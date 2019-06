SUUR GALERII: Intsikurmus peeti Põlvamaa laulu- ja tantsupidu

«Mul on hea meel, et maakonna üks tähtsamaid kultuurisündmusi nagu seda on laulu- ja tantsupidu, saab mitmes mõttes olema erilisem,» on Riivo Jõgi öelnud. «Käesolev aasta on Eestis nimetatud «Laulupidu 150. Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta 2019» aastaks, mille eesmärk on läheneva juubelilaulu- ja tantsupeo valguses tuua esile laulu- ja tantsupeo teekond läbi Eesti aja- ja kultuuriloo. Sama kaaluga juubelipidu saab olema alles 50-ne aasta pärast,» lisas Riivo Jõgi.