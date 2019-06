Algas aasta küla rahvahääletus

Tänasest 14. juunini saavad kõik internetikasutajad osaleda Eestimaa aasta küla rahvalemmiku valimises. Hääletus toimub rahvusringhäälingu portaalis, kust leiab külade endi tehtud videod. Videosid näeb ka «Terevisiooni» saates.

Rahva lemmikküla selgub 21. juunil, mil just sellest külast läheb eetrisse hooaja viimane «Terevisioon». Hommikusaate juht Reimo Sildvee ütles, et meeskond ootab huviga, kelle poolt rahvas hääletab. «Külasaadet on alati olnud väga põnev teha ja ka vaatajatele on see meeldinud.»

Põlvamaalt kandideerib konkursil Karilatsi, Valgamaalt Vidrike ja Võrumaalt Lüübnitsa küla.

Rahvahääletusega aga ei ole konkurss veel lõppenud: Eesti Külaliikumine Kodukant kuulutab žürii valitud aasta küla välja 26.-28. juulil Räpinas toimuval Maapäeval.

Kodukandi juhatuse liige Krista Habakukk ütles, et väga tähtis on külade koostöö ja oskus ajaga kaasas käia. «Otsime külasid, kus juhtmõte on koostöö nii külasiseselt kui ka teiste küladega, on paika seatud eesmärgid ja ühised tegevused,» kõneles Habakukk. Tema sõnul on oluline just külade tegevus pärast haldusreformi, mis senise harjunud olemise pea peale pööras. «Külad, kus muutusi võimalustena nähakse, ei pea kartma hääbumist või ääremaastumist ning jätkavad ka reformijärgselt hoogsat tegutsemist.»