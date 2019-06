Lõvidega maja saab uue ilme

Algus on juba tehtud, maha on lõhutud vanu kuure ja alustatud fassaaditöödega. Ehituse planeeritud kestvusaeg on üheksa kalendrikuud.

Pikalt räämas seisnud maja renoveeritakse ja restaureeritakse täielikult. Maja sees soovitakse tööde käigus säilitada veidi ka ajaloo hõngu.

„Loomulikult on hea meel, et selle maja saab lõpuks korda. See on väga oluline sümbol valgalaste jaoks ning usun, et ehitustööde algus rõõmustab paljusid. Hankeprotsess on üldiselt kulgenud plaanipäraselt. Aega võttis ehitusprojekti kooskõlastamine erinevate ametkondadega, kuid nüüd asjad korras,“ sõnas Valga vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre.

Tööde teostamise täpsema järjekorra ning ajagraafiku esitab töövõtja Eviko AS kahe nädala jooksul. Lepinguline tööde maksumus on üle 1,4 miljoni euro.