VIDEOLUGU: Obinitsa muuseumist saab lauluemade kodu

Nädalapäevad tagasi lõppenud remondi järel on muuseumitare saanud värskema ilme ning toa keskel laiutab uus lesoga ahi. „Seinad on uued, köök on uus, Luikjärvelt tõime pühäse (ikooni) siia, mis lasti restaureerida, et seda inimestele näidata,“ rääkis Setomaa Muuseumid direktor Merily Marienhagen.