Riigigümnaasiumid tunnustasid parimaid

Kagu-Eesti kolm riigigümnaasiumit koostöös Jõgevamaa gümnaasiumiga kutsusid 40 edukamat olümpiaadidel osalejat Tartusse, et avaldada tänu koolide tulemusliku esindamise eest. Kui tavaliselt on tunnustusüritused toimunud maakonniti eraldi, siis sel aastal otsustasid gümnaasiumite juhid jõud ühendada.

Direktor Alo Savi sõnul on üleüldine koostöö Kagu-Eesti riigigümnaasiumite vahel suurenenud. Ta pidas koostöövormi haruldaseks ja lisas, et see on eeskujuks teistele koolidele.