Eakas proua ootab sünnipäevaõnnitlust juba mitu kuud

Maria tütar Aino Susi rääkis, et siiamaani pole keegi õnnitlemas käinud. Ta väitis, et enne tähtpäeva lubati ema õnnitlema tulla, aga seda ei tehtud. «Ütlesin vallale, et minu ema saab 98-aastaseks,» meenutas ta. Tütar emale sellest ei rääkinud, sest kartis, et ta saab ehk pahaseks.