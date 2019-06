Seltsielu eestvedaja viis kodukandi aasta küla kandidaatide nimekirja

«Vanaisal oli üks tütar. Ta oli äriinimene,» räägib tänane Karilatsi külavanem. «Tema tegi äri, tappis loomi, käis neid Tartu turul müümas. Vene ajal oligi tal mingi jama sellega, et ta parkis nahku ja miilits käis kodus… Ma olin siis laps, aga mäletan seda väga hästi.»

Vanaisa nimi oli Friedrich Sokk. Nii vanaisa kui vanaema Teele olid kohalikud. Maie on nende tütre järeltulija. «Vend on mul ka, tema nimi on Mati ja ta elab Põlvas,» sõnab naine.