Andres Vaasa hoolealune dendropark on kindlalt Põlvamaa vaatamisväärsus, kuhu aga nii lihtsalt jalutama ei pääse. Aianduskooli dendroloogiaõpetaja ja dendroloogi Andres Vaasa ekskursioon oli tõeline akadeemiline maiuspala kõigile loodushuvilistele. Liigi- ja värvirohkus lööb seal pahviks igal aastaajal, ka suve hakul. Haruldased leht- ja okaspuud on süsteemselt kasvama sätitud ning nende omavaheline harmoonia ja ökoloogia on läbi arvutatud ja arutatud. Teiste hulgas kasvab seal ka eriti haruldane Eesti oma liik – Paldiski vaher.

FOTO: Indrek Sarapuu