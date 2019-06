Tuur püstitas osavõturekordi

Tuuri lõpetas 145 jooksusõpra, mis on rekord: varasem tippmark oli 134. Kekkoneni jooksu lõpetas 165 osavõtjat. Rajal käis kolme päeva jooksul 283 tuuritajat ja rahvajooksjat.

«Jooksutuur möödus edukalt. Kuna teeme tuuri viiendat korda, nägime enamikku asju ette ja kõik sujus kenasti. Tagasiside on olnud ülipositiivne,» märkis peakorraldaja Margus Mäll. «Ettearvamatu oli vaid, et laupäevasele Käärikul peetud lõdvestusõhtule «Tantsupidu jooksubaasis» tuli nii palju jooksjaid – ligi sada. See oli muidugi tore ootamatus. Sõime torti, mängisime mänge ja tantsisime varajaste hommikutundideni.»