Pakiautomaat jäi kitsaks

Antsla pakiautomaat on osutunud kohalike elanike hulgas populaarseks. Et kohalikule pakilembusele vastata, lisab Omniva populaarseks osutunud nii sinna kui teistele populaarsetele automaatidele kappe juurde.

Omniva pakiautomaatide võrgu juhi Evert Rööpsoni sõnul on mõnigi automaat osutunud nii populaarseks, et tihedamal pakisaatmisperioodil jääb kappidest puudu. “Et pakid saatmata ei jääks, siis lisamegi nendele automaatidele kappe juurde.”

Antsla automaadi laiendustööd algavad 17. juuni hommikul kell 10 ning nende ajal võib olla automaadi kasutamine häiritud. Õhtupoolikuks on juba suurem pakiautomaat taas klientide pakke valmis vastu võtma ning kätte andma. Kõiki kliente, kelle pakk laiendustööde päeval automaadis on, informeeritakse töödest ka SMSi teel.

Juulist alustab Omniva ka uue arenduse testimisega, kus pakkide sorteerimisliin tuvastab olenemata paki päritolumaast, kas kõik tingimused pakiautomaati saatmiseks on täidetud. Sel juhul tähendab see, et ka Amazonist, Aliexpressist, eBayst või mõnest teisest välismaisest e-poest tellitud kaup võib otse pakiautomaati jõuda ja seda kõikjal üle kogu Eesti. Vajalik on vaid saaja telefoninumber pakil, sobivad mõõtmed pakiautomaati ladustamiseks ning lähedalasuv pakiautomaat, kus on vabu lahtreid.