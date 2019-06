Kanepis avati uus jõusaal

„Hea on näha, et vanast koledast katlamajast sai ilus ja funktsionaalne ruum, mis on nüüd avatud igas eas spordihuvilistele,“ ütles Kanepi vallavanem Piret Rammul. Jõusaal on vajalik iga spordiala harrastajale üldfüüsilise vormi parandamiseks. Jõusaali saavad kasutada nii Kanepi gümnaasiumi õpilased kehalise kasvatuse tunni ajal kui ka kõik kogukonna liikmed.