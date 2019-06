Sillapää lossi trepp läheb remonti

„Nii nagu aednike töö ei saa kunagi otsa, ei saa otsa ka tööd meie lossi rekonstrueerimisel. Sillapää loss on meie valla pärl, mis vajab pidevat lihvimist ja hoolt. Kahjuks on aastad, millal ei olnud raha lossi remontida, teinud päris palju halba," sõnas Liin. Ta lisas, et järk-järgult proovitakse nüüd mõned hädavajalikud tööd ära teha.