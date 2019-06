Otepää vallavalitsuses asus tööle jurist

Alates 3. juunist on Otepää vallavalitsuses 0,5 koormusega ametis jurist Eveli Misnik.

Eveli Misnik on pärit Võrumaalt, Rõuge vallast. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2012. aastal magistrikraadiga õigusteaduses. Varasemalt on Eveli töötanud juristina Tartus notaribüroodes ja õigusbüroos, tegeledes peamiselt eraõiguse alase nõustamisega. Misnikule pole aga võõras ka kohalikus omavalitsuses töötamine – aastatel 2014-2017 oli ta Kanepi vallavalitsuse jurist.