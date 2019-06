Otepääl näeb Ameerika sportautosid

Kokku saavad eesti Corvette klubi ja Eesti Mustangi klubi. Tegemist on Ameerika kõige ikoonilisemate sportautodega läbi ajaloo. Üritust peetakse juba seitsmendat korda, kusjuures Lõuna-Eestis esimest korda.

Laupäeval toimub Otepää keskväljakul ühine autonäitus, mis kestab 12.00 – 14.00. Autonäitus on kõigile tasuta. Näitusele on tulemas autosid Eestist, Soomest ja Norrast. Autod on valmistatud aastatel 1967 – 2019. Kokku oodatakse näitusele üle 30 sportauto.