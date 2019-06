Nädala alguses näeb põnevat vastasseisu

Vastasseis tekib kui kaks planeeti satuvad Päikese poolt vaadates ühele joonele. Maal asuva vaatleja jaoks tähendab see seda, et meist kaugemal Päikese ümber tiirutav Jupiter asub 10. juunil taevakaarel täpselt Päikese vastas. Nii on tema meiepoolne külg täielikult valgustatud ning taevas tõuseb ta kõige kõrgemale südaöösel kella ühe ajal, ulatudes tipphetkel ligi kümne kraadini horisondist.

See on umbes 4,2 korda kaugemal kui Maa kaugus Päikesest. Et roomlaste peajumala järgi nime saanud gaasiplaneet on Maast üle üksteist korda suurema läbimõõduga, särab ta sellel ajal öötaeva heledaima tähena.