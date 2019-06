Kogenud pedagoog lahkus töölt

Enda sõnul on Männiste olnud terve elu truu Valgale: ta on siin koolis käinud ning ka tööle asunud. Kogu aja on ta töötanud just Kasekese lasteaias. Töökaaslastel jätkub Viivi Männiste kirjeldamiseks vaid häid sõnu ning pigem jääb kõlama, et keegi ei taha, et ta ära läheks.