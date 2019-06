Turulised trotsivad leitsakut

Ta jalutab mööda turgu, kuniks saab aru, et midagi on muutunud. Tõepoolest, aasta tagasi müüdi tomateid kalmistuesisel platsil. Sel aastal on letid sisse seatud hoopis keskväljaku juures Oja tänava parklas. Vanal turuplatsil seisab mõni auto ja seal vuravad ringi kallurid, nii et paks tolm üleval. Jumal tänatud, et sellel platsil enam aiasaadustega ei kaubelda. Sealt saaks tolmumürgituse.