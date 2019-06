Valemid ja arvujadad on Hille-Made Varuli igapäevane rõõm

47-aastase kogemuse vältel on kriidi- ja magnettahvlist saanud interaktiivne puutetahvel ning käega katsutav koolipäevik on kolinud internetti. Varul peab tehnilisi vahendeid mugavaks, kiites nende eelist kiiremini ja tõhusamalt infot vahetada. Samas tõdeb, et üleüldine nutimajandus on lapsi muutnud.

«Varem oli nii, et korrapidajad pidasid korda. Joosti, lärmi oli rohkem. Nüüd on nii, et vahetund on vaat et vaiksem kui tund.» Koolitunni ajal on nutitelefonid keelatud. Pika eemaloleku virvendavast ekraanist kompenseerivad noored tehnikahuvilised vahetunnis. «Kõik istuvad. Kõik on vaikselt. Niisugune tunne on, et lapsi ei olegi koolimajas. Nutitelefon on üks hea korrapidaja,» naljatleb Varul.