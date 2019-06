Võistluseks treenivad end nii koerad kui lambad

Esimest korda on ka Eestis jõutud taolise võistluse korraldamiseni. Pühapäeva keskpäeval algab Põlvamaal Kanepi vallas Kullaaugu talus karjakoerte võistlus «Kanepi karjatamise karikas 2019», mille korraldab MTÜ Eesti Bordercollie Ühing. Võistlejad on Silla sõnul juba mõnda aega olnud usinalt ametis treenimisega, samuti on end võistluseks ette valmistanud lambad. Võistlus on tasuta.