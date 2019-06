Kohvikutepäeval võib ka maja osta

Avatud on 21 kohvikut. Nagu kinnitas ettevõtmise üks eestvedajaid Kristi Napast, on tegu uue rekordiga ettevõtmise viieaastase ajaloo jooksul.

Kohvikutest 17 asub Tõrva linnas – seejuures on kohvik Shamii linna piiril. Suisa mitu kohvikut võib leida Kevade ja Välja tänavalt, samuti keskväljakult. On kohvikuid, mille nimi asukohale viitab, aga ka selliseid, mis püüavad tähelepanu tõmmata just oma originaalse nimega. Näiteks võib osalejate nimekirjast leida HeaHoo käsitöökohviku, Unistuste kohviku, Ajurveda Gurmee, Segasummasuvila, kohvikud Karupoeg Teab ja Shamii ning asutuse Chilly Billy Steakhouse – viimati nimetatu taga on Tõrva toimekad päästjad.