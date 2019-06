Hanimägi tõdes, et kuigi eelkäija talle ühtegi suletud ümbrikku juhtnööridega ei jätnud, on ta kohtunud nii Jürgensoni kui enne teda samas ametis olnud teletohtri ja praeguse riigikogulase Viktor Vassiljeviga. «Häid nõuandeid sain nendelt küllaga.»

Esimese töönädala jooksul tutvus Hanimägi linnaosaga, et teha selgeks sealsed murekohad ja kujundada piirkonna tulevikuvisiooni. Seejuures on Valgast pärit mehe sõnul Valgal ja Haabersti linnaosal mõndagi ühist. «Näiteks on sarnased kommunaalprobleemid, teede olukorra ja prügiveoga seonduv. Õismäel on ka tiigiala, mis vajab arendamist. Pedeli puhkeala ja seal toimuvad Jõekääru kontserdid annavad selleks inspiratsiooni.»