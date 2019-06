Galerii: Ühispidu sai avapaugu

Kaksiklinnade festivali avasid Valga vallavanem Margus Lepik ja Valka kihelkonnaduuma esimees Vents Armands Krauklis. Avakõnes avaldas vallavanem uhkust Valga ja Valka tiheda koostöö üle. «Nii nagu me kunagi alustasime linnana ühiselt, nii me teeme ka täna väga palju asju üheskoos,» ütles Lepik. Vallavanem kutsus kõiki kodanikke üles aktiivselt festivalitegevustest osa võtma.

Valga kultuuri- ja huvialakeskuses vastavatud loomeinimeste ühisnäitusel on sel aastal eksponeeritud 39 Valga ja Valka kunstniku loome. Eelmise aastaga võrreldes on kunstnike arv viie võrra kasvanud. Pidulikul avamisel tänati kõiki loomeinimesi meenega. Juba aastaid kohalikul näitusel töid eksponeerinud valgalane Tiiu Alekõrs tõi ka sel aastal maalid rahvale uudistamiseks. Hobikunstnik tõi välja, et sel aastal on jõulisemalt esindatud lätlased.