Valgas pussitati eakat naist

Toimetusele teadaolevalt pussitati naist kolm korda ja ta viidi Valga haiglasse operatsioonile. 89-aastast naist pussitati ajal, kui ta aiamaja ümber rohis.

Valga politsei juhtivuurija Tiit Melts ütles lõuna paiku, et aktiivne politseitöö sündmuskohal käib. «Politseinikud on nüüdsama sündmuskohal ja selgitavad juhtunu täpsemaid asjaolusid ning ründajat,» rääkis Melts.

Praeguseks on teada, et naisi ründas tõmmu umbes kolmekümnendates lühikest kasvu mees. Tal oli seljas tume t-särk, peas mustad päikeseprillid ning kaasas must õlakott. Kui keegi on kirjeldustele vastavat meest täna hommikul kuskil liikumas näinud või märkab teda päeva jooksul, palutakse sellest hädaabinumbril 112 koheselt teada anda.

Kella 12.20 koos teenistuskoertega sündmuskohal viibinud politseinikud ütlesid, et otsingud jätkuvad ja ründajat veel tabatud pole. Rohkem nad esialgu infot avaldada ei soovinud.

Kohe sündmuspaiga ääres asub Läti piiripost. Oru tänava kasvuhoonete piirkond laiub suurel sopilisel maa-alal, kus on palju võsa ning hulgaliselt kohti, kuhu varjuda. Ka sündmuspaigaks olnud kasvuhoonete kompleks on ülejäänud aiamaadest puude ja põõsastega eraldatud.

Reporteriga suhelnud inimestest, kes piirkonnas viibisid, keegi sündmust pealt ei näinud. Üks lähedalasuval aiamaal töötav naisterahvas ütles, et kuulis juhtunust naabritelt ja nemad omakorda naabritelt. «Meesterahvas ütles, et see oli vist keegi õpetaja,» rääkis ta.

Varasemalt olla naise sõnul selles piirkonnas toime pandud vargusi. «Hakkab endal ka hirm, juba tullakse elu kallale,» lausus naine.

Samuti rünnakupaigast umbes saja meetri kaugusel toimetanud naine ja mees ütlesid, et ka nemad on juhtumist vaid kuulnud, kuid ise midagi ei märganud.

Mitu piirkonnas viibivat inimest aga ütlesid, et saabusid ümbrusesse hiljem ja polnud juhtumist teadlikud.

Valga haigla õendusjuhi Anastassia Oru sõnul viidi pussitada saanud naine üle ravile Tartu ülikooli kliinikumi. «Operatsioon küll tehti, aga vigastused olid sellised, mis vajasid üleviimist. Verekaotus oli suur.»

Tartu ülikooli kliinikumi avalikkussuhete spetsialist Liina Raju ütles, et ei saa patsiendi seisundi kohta ilma lähedase nõusolekuta infot anda.