Setomaale eraldatakse suured summad

„Setomaa arenguprogrammis saab paljuski kaasa rääkida kohalik kogukond, sest programmi rakendatakse altpoolt tuleva algatuse põhimõttel. Nii koosneb programminõukogu suures osas piirkonna esindajatest, kes on kõige paremini kursis kohalike oludega,“ ütles maaeluminister Mart Järvik.

Toetatud projektide hulgas on näiteks noortele suunatud projekt „Majandusõpetus ja õpilasfirmade tegevus Setomaa koolides 2019/2020. õa“, mis aitab koostöös kohalike ettevõtjatega arendada Setomaa koolinoorte ettevõtlikkust.

Samuti leidsid toetamist Ostrova Festivali korraldamine ja järgmisel aastal toimuv muusika- ja matkafestival Seto Folk 2020. Lisaks toetatakse MTÜ Seto Käsitüü Kogu tegevusi, et aidata kaasa käsitööga seotud ettevõtluse arengule Setomaal ning MTÜ Seto Küük tegevusi, et tõsta veelgi Seto toidu mainet ja aidata toiduvaldkonna ettevõtjatel saavutada edu Setomaast kaugematel turgudel.