VIDEOLUGU: Lapsevanemad hakkasid kooli heaks tööle

«Plaan sai alguse eelmise aasta sügisel, kui paari lapsevanemaga arutasime, et sooviks kooliellu rohkem panustada, aga head võimalust selleks polegi,» rääkis Värska gümnaasiumis kaht last koolitav Meel Valk. «Leidsime, et kooli hoolekogu kõrval võiks olla koht, kus vabamas vormis teiste vanematega koolielu teemadel arutada, käed külge lüüa ja kaasa aidata.»