Valga allkirjastas sõpruslepingu Gruusia linna Kobuletiga

Valga vallavanema Margus Lepiku sõnul on Valgal juba varasemalt Kobuletiga head suhted olnud. „Tegelikult on Valga ja Kobuleti kutsekoolid teinud koostööd juba 2006. aastast saati. Nüüd siis otsustasime, et sõlmime sõpruslepingu ka linnade vahel. Kobuleti näol on tegu väga huvitava linnaga, kellega jagame mitmeid ühiseid väärtusi ja huve,“ sõnas Lepik.