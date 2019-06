Setomaal tuleb 10. korda suur sõirapäev

Loomulikult on võimalus osaleda muuseumis toimuval sõira võistlusel ja degustatsioonil, osaleda erinevates õpitubades. Muuseumiõuelt leiab kella 12-16ni kohalike talu- ja käsitöötoodete laada ning head tuju hoidvad esinejad, kelleks sel aastal on leelokoor Kuldatsäuk ning Toomas Valk karmoškal.

Setodel on sõira kohta tore ütlemine – koh sõira, sääl sõpru - seega on sõirapäev just see koht, kus mõnusalt seltskonnaga aega veeta.