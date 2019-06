Juba kuuendat korda selguvad Keskkonnakäpa ja noore looduskaitsja märgi laureaadid

Keskkonnakäpa konkursiga tunnustab keskkonnaministeerium haridusasutusi, lapsi, õpetajaid ja organisatsioone, kes on panustanud keskkonnahariduse edendamisse, tõstnud keskkonnateadlikkust või andnud oma panuse looduse heaks.

Tänavu esitati Keskkonnakäpa konkursile 61 kandidaati, kes võtavad mõõtu viies kategoorias -koolid, lasteaiad, õpilasrühmad, õpetajad ja organisatsioonid. Rahvahääletuse lemmikud on juba selgunud. Sel aastal võistles omavahel palju projekte ning erilise tähelepanu all on taaskasutus ja keskkonnasäästlikkus.