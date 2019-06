«Võru linna ajaloo jooksul on täna taasavataval väljakul kanda olnud palju olulisi funktsioone. Juba 235 aastat tagasi, kui joonistati paberile tulevase linna plaan, nähti vajadust keskse turuplatsi ja väljaku järele. 235 aastat hiljem vajab ja väärib arenev Võru esindusväljakut. Kohta, kus toimuksid linna suurüritused, mis oleks atraktiivne ettevõtlus- ja ajaveetmiskoht. Täna võime olla rõõmsad, et oleme üheskoos suutnud linna ajaloolisel südamel vereringe taastada. Kuidas see plats täitub eluga, sõltub juba meist kõigist,» ütles oma kõnes Võru linnapea Anti Allas.