Antsla vallas süttis kõrvalhoone, Tõrva vallas maja vannitoa lagi

Toku külas asuvat kõrvalhoonet kustutavad päästjad nii Antslast, Otepältä, Sangastest kui Valgast. Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja Arvi Uustalu ütles veidi enne kella 16, et elumaja süttimise oht on veel olemas. «Kõrvalhoone oli lausleegis. Kanad said välja, suuri loomi ei olnud. Praegu kusutustööd käivad, kaitstakse maja. Veevarustus on tiigist olemas.»