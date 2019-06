Võrumaal kadunud mees leiti Võru kesklinnast

„Tänase jooksul laekus tähelepanelikelt inimestelt mitmeid teateid sellest, et Jürile sarnanevat meest on siin-seal Võrumaal liikumas nähtud. Hetk tagasi laekus niisamuti üks vihje, mille kohaselt nähti Jüri Võru kesklinna pargis. Infot kontrollima sõitnud politseinikud tuvastasid, et pargipingil istunud mees ongi otsitav hoolealune. Politseipatrull võttis mehe patrullsõidukile ning toimetas ta tagasi hooldekodusse. Tema tervis on hea ning meedikute abi ta ei vaja,“ rääkis Võru piirkonnavanem Anti Paap.