Galerii: sünnipäevakontserdil anti kätte Valga aukodaniku tiitel

Valga vallavolikogu otsustas anda tänavune linna aukodaniku tiitel klaveriõpetajale ja kontsertmeistrile Lenel Randile, kes on põline valgalane. Ta on alates 1967. aastast, mil alustas Valga muusikakoolis klaveriõpetajana, olnud Valgamaa kultuuri- ja muusikaelu edendaja. Rand on praegugi muusikakooli klaveriõpetaja ja klaveriosakonna juhataja ning kontsertmeister ning uutele kolleegidele mentoriks.

Valga vallavolikogu esimees Külliki Siilak ütles tiitlit kätte andes, et Valga linna nime on seostatud ja seostatakse Lenel Rannaa nimega. «Tema lapsed on võitnud konkurssidel. Aastate lõikes on Lenel juhendanud omaaegseid asutuste lauluansambleid, läbi viinud kontserdifestivale, klaverikontserte. Tema kunagist ansamblit Enelas peeti Valga linna esindusansambliks. Ta on olnud oma märkamatul moel meie linna muusikaelu mootor.»