Üraskite rohkus valmistab metsameestele muret

RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp rääkis, et tänavu on temalegi üraskeid rohkem silma jäänud kui mõnel eelmisel aastal. «Otsest statistikat nende arvukuse kohta pole ja üle pole ma neid lugenud, aga Valgamaa metsades on üraskite koldeid palju.»

Sepp sõnas, et üraskitele meeldib elada kohas, kus torm on maha murdnud elujõulised puud. Metsaülema sõnutsi on tegelikult ainult üks tõhus võimalus, kuidas neid mardikaid metsast välja saab: niinimetatud püünispuu meetod. See tähendab, et puud langetatakse kahjuritele asustamiseks kahjuritõrje eesmärgil. Pärast seda, kui langetatud puudele asuvad üraskid, eemaldatakse need puud metsast.