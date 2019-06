Lutsu külas kohtuvad Smuul ja Tammsaare

Põlvamaal Lutsu külas tegutsev Lutsu teater toob peagi publiku ette lavastuse «Siin me oleme, tõde ja õigus», kuhu on haaratud nii professionaalid kui ka omakandi harrastusnäitlejad. Kokku on püütud sobitada kaks vastakat, kuid samas ka mõnevõrra sarnast lugu: Juhan Smuuli «Suvitajad», mida Eesti rahvas teab Sulev Nõmmiku mängufilmi «Siin me oleme» põhjal, ning A. H. Tammsaare «Tõde ja õigus».