Maarja Kristjan: sõda sigade Aafrika katkuga ei saa veel päris võidetuks lugeda

Katk levis Eestisse tõenäoliselt Lätist, kuhu see oli kandunud Valgevenest. Haigus levib looduses peamiselt metssigade otsese kontakti teel loomalt loomale ning seetõttu on katku levik suhteliselt aeglane. Kiire leviku põhjustaja võib olla inimene, kes vale käitumisega võib katku levitada lühikese aja jooksul pikkade vahemaade taha. Nõnda on katk kandunud arvatavalt näiteks Belgia metssigade populatsiooni, samal ajal kui neile lähimad tõvekolded on Ungaris ja Kesk-Poolas.

Haigus võib levida nakatunud sealiha või lihasaaduste abil, samuti haigustekitajatega saastunud sööda, transpordivahendite ja loomapidamisinventariga. Seetõttu on väga oluline inimeste teadlikkus sellest, milliseid toiduained võib reisides kaasa võtta ja milliseid mitte. Vajalik info on leitav maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Sigade Aafrika katku tõrjeabinõud on suunatud eelkõige taudi leviku ohjamisele metssigade populatsioonis ning sellele, et haigus koduseafarmidesse ei jõuaks. Nakatunud loomade ravi on keelatud põhjusel, et nad võivad haigust edasi levitada ning olla ka haigusetekitaja kandjad. Et sigade Aafrika katku leviku ohtu metsast farmi ennetada, on rakendatud seafarmides ranged bio-ohutuse meetmed, mida tuleb seapidajatel järgida. Veterinaar- ja toiduamet kontrollib regulaarselt kõiki seakasvatuse ettevõtteid ja väikemajapidamisi ning bioohutuse nõuete järgimisele pööratakse väga suurt tähelepanu.

Metssigade populatsiooni järjepideva vähendamise tulemusel on sigade Aafrika katku levik nüüdseks pidurdunud. Viie aastaga on ära tehtud suur töö, mille tagajärjel on ka haiguse leviku risk farmidesse vähenenud. Tegemist on keskkonnaameti, Eesti jahimeeste seltsi ning veterinaar- ja toiduameti koostöö tulemiga. Suure panuse katku pidurdamisele on andnud jahimehed, kes on metssigade arvukust oluliselt vähendanud. Kui 2014. aastal oli meie metsades umbes 35 000 metssiga, siis tänaseks on nende hulk vähenenud ligi 5600 isendini.

Veterinaar- ja toiduamet teeb pidevat seiret nii mets- kui ka kodusigade hulgas, et saada andmeid haiguse olukorra kohta. 2018. aasta oli eelnevatest aastatest erinev selle poolest, et peamiselt leiti sigade Aafrika katku antikehadega metssigu (viirusega kokku puutunud loomad) ja viirust tuvastati oluliselt vähem kui varasematel aastatel. 2018. aasta aprillist detsembrini leiti katkuviirust vaid üheksal uuritud metsseal, neist kaks pärinesid Harjumaalt, kaks Läänemaalt, üks Põlvamaalt ning neli Ida-Virumaalt.

Tänavu on mai keskpaigani leitud ainult kuus sigade Aafrika katku viirust kandvat metssiga, neli neist jaanuaris Ida-Virumaalt ja üks Saaremaalt ning üks veebruaris Läänemaalt. Epideemia senist kulgu silmas pidades võib selle põhjal järeldada, et katkuviiruse aktiivne ringlus Eesti metssigade hulgas on taandunud ning seetõttu leitaksegi vaid üksikuid viirust kandvaid loomi.