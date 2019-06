Selgusid Setomaa kauneimad kodud

Seekord oli konkursile esitatud kaunite kodude seas hulk selliseid, mille olid kandidaadina välja pakkunud kas külavanem või olid need lihtsalt möödujale silma hakanud, kuid eestlane on liiga tagasihoidlik ja paljud koduomanikud loobusid konkursil osalemisest, nagu tõdes Joonas. Külastatavad kodud ja objektid jätsid aga tema sõnul väga meeldiva mulje. Konkursikomisjon tegi oma valiku kolmes kategoorias.

Pere on loonud kauni kodu suures looduslikus orus, mis olnud Kalju lapsepõlvekodu. Jalutades avanevad kaunid vaated igasse ilmakaarde. Eri kõrgustele rajatud järved on ühenduses kivikestega palistatud ojaga. Tarbe- ja iluaed on ühtselt kaunis ja hoolitsetud elumaja ümbruses. Terve pere on palju hoolt ja aega panustanud ning osavalt ära kasutanud looduse pakutava: üsna maja lähedalt võib leida mäe seest isegi koopa.