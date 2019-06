Reisijate arv tegi kõigi aegade rekordi

Piletite ostukanalitena eelistavad sõitjad üha rohkem nii veebi kui ka piletimasinaid. «Mais osteti rongis pileteid enam piletimasinast kui klienditeenindajatelt. Masinast müüdavad piletid on soodsama hinnaga, samuti on oluline, et oma sõidu valideeriks ka kõik tasuta sõidu õigust omavad inimesed. Kui sõit jääb registreerimata, ei ole seda statistiliselt toimunud ja see tähendab ka vähem piletitulu.»