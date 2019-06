Lõuna tänava remonti niipea loota pole

Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuhi Põim Kama sõnul on vald Lõuna tänava remondiks tulutult riigilt kahel korral toetust taotlenud. «Kuna rekonstrueerimise hinnanguline maksumus oleks suurusjärgus 1 miljon eurot, pole vallal ainult oma eelarvest selle tegemine praegu otstarbekas, vaid jätkame lisarahastuse otsimist,» ütles Kama. Ka varasematel aastatel on selle tänava remont jäänud rahanappuse tõttu tegemata.

Tänavu aga saavad korda Männiku, Saviaugu ja Petseri tänav, kus parandustööd on juba ligi kuu aega aktiivselt käinud. Kama sõnul on tööde kogumaksumus 1 400 585 eurot. Rahaline toetus tuli riigilt. Tööd on plaanis valmis saada suve lõpuks.