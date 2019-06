Käib Räpina valla tulevase ilme kujundamine

«Peame väga oluliseks kohalike ja maaomanike aktiivset osalemist ja kaasarääkimist,» ütles Räpina valla planeeringute ja maakorraldusspetsialist Miia Kasearu. «Selle hõlbustamaks on koostatud üldplaneeringu veebirakendus. Praegu on portaalis aktiivne üksnes ideekorje alajaotus. Ideekorje kaudu on võimalik aasta lõpuni ettepanekuid esitada. Hiljem lisatakse üldplaneeringu lahendus, Räpina linna maakasutuse kohta koostatakse 3D-vaade. Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamist alustatakse suve teises pooles, esialgse eskiislahenduse loodame valmis saada 2020. aasta kevadeks,» lisas Kasearu.