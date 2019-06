Lõuna-Eesti suurim kontserdihall kerkib jõudsalt

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann rääkis, et neljapäeval tehakse hallis väiksemaid töid ning reedel paigaldatakse juba heli- ja valgustehnika. Esimesed kuus pingirida on samal tasapinnal ja ülejäänud tõusevad astmetena ülespoole. Vihmakindluse tagamiseks kaetakse kontserdiala 2000-ruutmeetrise katusega. Kinni kaetakse ka kontserdihalli seinad. «Sadagu taevast või pussnuge, aga see kontsert toimub,» märkis Ruusmann.