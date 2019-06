Üle kolmveerandi «Noored kooli» tänavustest vilistlastest jätkavad õpetajana

Programmi värsked vilistlased jätkavad sügisel tööd üheteistkümnes koolis, mis paiknevad üle Eesti – Tallinnast Parksepani Võrumaal ning Pärnu-Jaagupist Sinimäeni Ida-Virumaal. Nende seas on eesti keele ja kirjanduse, eesti keele teise keelena, inglise keele, loodusainete, matemaatika, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaid.

“Eriti hea meel on meil selle üle, et suurem osa lõpetajatest jääb tööle samasse kooli, kus nad ka programmi ajal töötasid, mis viitab heale koostööle koolijuhtidega,” märkis Noored Kooli tegevjuht Kristi Klaasmägi.

Noored Kooli on vabaühendus, mis loob kasvukeskkonda haridusvaldkonna eestvedajate kujunemiseks, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse. Selleks valitakse programmi võimekaid eestvedajaid erinevatelt elualadelt, kes ei ole õpetajaks õppinud, kuid soovivad anda oma panuse Eesti haridusse ja töötada vähemalt kaks aastat koolis õpetajana. Programm pakub neile koostöös Tallinna Ülikooliga mitmekülgset õpetamis- ja juhtimiskoolitust ning tugisüsteemi. Pärast kaht aastat saavad programmis osalejad otsustada, kas soovivad jätkata tööd õpetajana või suunduda haridusvaldkonna teistele tasanditele. Noored Kooli on aastate jooksul toonud haridusse üle 200 inimest, kellest enamus töötab siiani haridusvaldkonnas.