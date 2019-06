Raido Ränkel vahetaski ala

Märtsis sai teatavaks, et Võru suusaklubi murdmaasuusataja Raido Ränkel kaalub spordiala vahetamist ja võib keskenduda laskesuusatamisele ehk biatlonile.

Kolmapäeval kinnitas Ränkel Lõuna-Eesti Postimehele, et on otsustanud laskesuusatamise kasuks. «Kevadel paljud tuttavad ja toetajad ka arvasid, et võiksin proovida,» tõdes ta.