Ironmani võistlusele on oodata rekordarv osalejaid

Võistlejate hulgas on ka 110 kolmeliikmelist meeskonda, seega on osalejaid peaaegu poole rohkem kui eelmisel aastal. Ligi kaks kolmandikku neist on Eestist. Kokku on võistlejaid 38 riigist. Teiste hulgas võistlevad näiteks Dominikaani Vabariigi, Etioopia, Maroko, Kasahstani ja India esindajad.