Ironmani suurvõistlus sünnib sadade vabatahtlike kaasabil

Ironman Eesti vabatahtlike koordinaator Anna Guzman on triatlonvõistluste juures olnud juba kümme aastat. Erinevatel spordivõistlustel on ta vabatahtlikuna osalenud lapsepõlvest saati. Vabatahtlike koordineerimine on väljakutseid pakkuv töö, sest inimesi on palju ning alati tuleb valmis olla ootamatusteks. Sellegipoolest naudib ta ürituse korraldamist väga. „Olen uhke, et IRONMANi korraldusmeeskonnas on nii palju inimesi, kellel silmad särvad. Pigem peab neid tagasi hoidma kui tööd juurde pakkuma,“ muljetab Anna.

Vabatahtlikkus on populaarne

Viimastel aastatel on IRONMAN Eesti ürituste vastu huvi tundnud üha rohkem vabatahtlikke ja seda mitte ainult Eestist, vaid ka välismaalt. Sellel aastal on peale meie vabatahtlike meeskonnas veel abilised Venemaalt, Ukrainast ja Austraaliast. Lisaks panustavad oma abiga ka Eestis resideeruvad Kolumbia, Hispaania ja Itaalia kodanikud.

Vabatahtlikud aitavad kaasa nii võistluskeskuse ehitamisel, sekretariaadis, ratta- ja jooksurajal kui ka paljudes teistes olulistes töödes. Aastatega on välja kujunenud vabatahtlikke tuumik, kes käivad abiks igal aastal. Eelnev kogemus tuleb kindlasti kasuks, kuid suure huviga oodatakse kõiki huvilisi, kes sportlasi abistada soovivad. Kogenud juhid pakuvad kohapeal igakülgset tuge ja väljaõpet. Ironmanil jätkub tööd igas vanuses inimestele ning keskendutakse ka sellele, et väärikamas eas inimestele toredaid emotsioone ja vaheldust pakkuda.

Kõige rohkem vabatahtlikke tuleb Swedbankist. Ligi 90 vabatahtlikuga on selleaastaseks IRONMAN 70.3 Otepää võistluseks valmistunud Swedbank, kus iga töötajat innustatakse vabatahtlikuks tegevuseks. Vabatahtlikud tulevad kohale igast Eestimaa nurgast – Tallinnast, Tartus, Pärnust ja ka väiksematest linnadest. Nende hulgas sõidab Otepääle ka Swedbanki kliendisuhete spetsialist Ilona Paeste, kelle jaoks spordiüritusel vabatahtlikuks olemine midagi uut ei ole. Eelnevatel aastatel on ta vabatahtlikuna osalenud triatlonil nii Tallinnas, Paides kui ka Kõrvemaal ning lisaks on ta oma panuse andnud mitmel jooksuvõistlusel. Ka tööülesandeid on Paestel olnud mitmeid, näiteks on ta oma abi pakkunud sekretariaadis ja pakihoius. Selleaastasel Ironmanil abistab Paeste sportlasi joogipunktis.

„Vabatahtlikuks olemine annab väga hea emotsiooni. Nii tore on, kui võistlejad päriselt tunnevad, et sinust on abi ning tänavad tehtud töö eest,“ ütleb Ilona rõõmsalt. Paeste kiidab ka IRONMANi korraldust, sest hea on abistada üritusel, kus vabatahtlikel on kogu aeg tegevust ning ülesanded on lihtsasti seletatud.

Sõpruskond kogu eluks