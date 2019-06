Millisel mõjuval põhjusel aastal 1995 esimene Vastseliina laat üldse korraldati?

1994. aastal olid Võru maavalitsuses Ameerika rahukorpuse inimesed, kellega jõuti aruteludes arusaamisele, et Võrumaal võiks toimuda mingisugune suur sündmus. Kutsuti kokku MTÜd, arutati ja leiti, et selleks peaks olema laat. Siis tehti valdade vahel konkurss, et kus see laat võiks toimuda. Esialgu võitis hääletusel Rõuge, aga paari kuuga seal asja käima ei saadud ja kuna mina olin kaks väikest laata teinud, siis öeldi Vastseliina Teisipäeva klubile, et olete asjalikud mehed, võtke see enda kanda. Võtsime ja tegime esimese laada ära.