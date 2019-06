«Eriti häirib tööde tegemine linnurahu ajal,» rääkis läinud neljapäeval Põlva vallas asuva küla elanik Joonas Tuuling. «Ühes servas linnud laulavad, teises ragistab harvester. Linnupojad on just koorunud. Vähemalt oleks võinud selle töö ette võtta talvel. Kui maa on külmunud, oleks see isegi lihtsam kui praegu.»

«Praegu on raiet ette valmistades väiksed puud maha võetud, et harvester ligi pääseks, ning need on radadel risti-rästi. Seal on kohati raske isegi kõndida, sportimisest rääkimata,» lisas mees.