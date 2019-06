Peole saabub kaks erilist külalist

Kõige erilisemaks teeb Võrumaa arenduskeskuse kultuurispetsialisti Aigi Palli sõnul seekordse peo asjaolu, et sellele saabub ka tänavuse juubelilaulu ja -tantsupeo «Minu arm» tuli. «Peo toimumisaeg selle järgi saigi valitud, et tuli sellel päeval saabub ja maakonnapeo tuli süttib just sellest suurest tulest.»

Tema sõnul on koos juhendajate ja lasterühmade saatjatega osalejaid 1500 ringis kokku pea poolesajast kollektiivist. Nendest enamiku moodustab laulurahvas, tantsijaid on umbes 600.

Peo idee autor on Silvi Jansons, tantsulise poole eest vastutavad Anne Tolk ja Ulvi Toomik, muusikalise poole on kokku seadnud Kuno Kerge.

Oluline roll on ka praegu Räpina vallas elaval Võrumaalt pärit grafitikunstnikul, kes tuntud nime all Sänk. «Ta on peopaika kujundanud kena Vastseliina kihelkonna mustri. Milline see täpsemalt välja näeb, seda saab uudistada juba pühapäeval,» rääkis Pall.