«Leian, et seda peaks ikka pidama. See on nii vana traditsioon, nagu eestlaste suur pidupäev. Praegu veetakse seda tuld üle Eesti, mõtlevad igasuguseid asju välja. Esimeste laulupidude ajal oli mu vanaema noor ja temagi ütles, et see oli ikka suur pidu.»