Politsei otsib jätkuvalt süütajaid

Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija ajakirjanik Inga Karpova ütles, et politsei tegeleb mõlema põlengu uurimisega aktiivselt. Kedagi aga kahtlustatavana kinni peetud pole. «Valka politseist tunnistati mulle, et kohalikelt elanikelt väga palju uut infot juhtunu kohta saadud pole,» rääkis Karpova. «Eks oma roll ole ka sellel, et põlengud puhkesid öösel: esimesel juhul umbes tund enne südaööd, teisel juhul aga kella kahe paiku öösel.»

Eriti kurb on aga Karpova hinnangul see, et aastaid ehitusmaterjalide- ja mööblikaupluse asupaigana tuntud ärihoone oli küll tühi, kuid enne põlengut siiski üpris heas korras. «Valka linnajuhi Vents Armands Krauklise sõnul oli neil silmapiiril investor, kes tahtis hoonesse rajada väikese õlletehase ja kohviku. Nüüd on need plaanid ilmselt vastu taevast lennanud.»