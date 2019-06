Haljastaja Anne Vaigre: aednikud on heatahtlikud inimesed

Anne Vaigre ütles, et kui Valka jõudis, ei olnud siin haljastusele eriti tähelepanu pööratud. «Ämm rääkis sageli, et Valga oli Eesti ajal ilus linn ja ma ei saanud üldse aru, kuidas ta ilus sai olla.»

Kuigi ehituse kõrval võib haljastus tunduda pisiasjana, annab just see objektile ilme, ütleb Valga valla haljastusspetsialist Anne Vaigre. Aastaid kauneid kodusid hinnanud naine lisab, et vabal ajal suudab ta aedade kriitilise pilguga vaatamisest hoiduda. Peale haljastuse ulatuvad tema huvid aga džässmuusikast kõhutantsuni.